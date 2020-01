A propos du projet Éditer

L’Espace pour la vie, c’est un mouvement audacieux, créatif et urbain; le mouvement de tous ceux qui s’activent d’une manière ou d’une autre à repenser leur relation à la nature, à l’environnement.



L’Espace pour la vie est une initiative du Jardin botanique, du Biodôme, de l’Insectarium et du Planétarium de Montréal. C’est la signature commune de ces quatre institutions phares qui, par leurs actions de diffusion, de conservation, de recherche, et d’éducation accompagnent l’humain pour mieux vivre la nature.



Ensemble, elles favorisent le dialogue entre les disciplines. Elles offrent à leurs publics une vision globale de la nature et des enjeux auxquels collectivement nous devons faire face.



Attrait touristique majeur, l’Espace pour la vie fait partie de l’histoire et du patrimoine de Montréal. Il s’agit du plus grand complexe muséal en sciences de la nature au Canada.

Il accueille chaque année 1,7 M de visiteurs, dont 650 000 jeunes et 40 % de touristes.



Appuyé sur ces fondations solides et avec des investissements majeurs dans les infrastructures et dans l’offre d’ici 2017 en vue de propulser le mouvement, l’Espace pour la vie devient un « living lab » où s’invente une nouvelle façon de vivre, façonnée par les Montréalais et les citoyens du monde entier.



L’Espace pour la vie est un legs pour le 375e anniversaire de Montréal.